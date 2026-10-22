

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شب گذشته شاهد کاهش محسوس دمای هوا در خراسان جنوبی بودیم و وقوع یخبندان را در سربیشه و همچنین ثبت دما‌های حداقل زیر ۵ درجه در شهرستان‌های بیرجند، قاینات و درمیان داشتیم گفت: ادامه وقوع دما‌های کمتر از ۵ درجه در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین، اسدیه و ادامه یخبندان در سربیشه تا اوایل هفته آینده قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: تسریع در برداشت محصولات حساس دما‌های کمینه کمتر از ۵ درجه سلسیوس، تنظیم دما، تهیه سوخت مورد نیاز و آماده کردن سامانه‌های گرمایشی برای سالن‌های پرورشی از جمله مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها از جمله توصیه ها در سرمای هوا است.