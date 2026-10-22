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سیداحمد موسوی، پدر شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، دعوت حق را لبیک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرحوم سیداحمد موسوی، پدر شهید والامقام امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی و از انقلابیون و معتمدین خوش سابقه قم سحرگاه پنجشنبه، پس از ۸ ماه تحمل رنج فراغ فرزندش، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
جزئیات مربوط به مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم، متعاقباً اعلام خواهد شد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این ضایعه را تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.