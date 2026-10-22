رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

تبریک کسب رأی اعتماد و تأکید بر خدمت به مردم

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این دیدار ضمن تبریک کسب رأی اعتماد بسیار بالای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با اشاره به اهمیت نداشتن نفس این مسئولیت‌ها خاطرنشان ساخت: آنچه جای تبریک دارد این است که جنابعالی این شایستگی را پیدا کردید تا در این برهه حساس، خدمتگزار ملت مبعوث شده ایران اسلامی باشید.

شناسایی توطئه دشمن در جنگ اخیر

حجت‌الاسلام پورخاقان با اشاره به شناسایی توطئه‌های دشمن در جنگ اخیر افزود: موشک‌هایی که دشمنان این ملت در جنگ اخیر از رزمندگان ما در نیرو‌های مسلح دریافت کردند باعث شد تا بفهمند با چه کشور قدرتمندی و با چه اراده پولادینی از ایمان مردم روبه‌رو هستند. وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت آفندی نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر، بر رفع خلأ‌ها و تقویت توانمندی‌های پدافندی و تکیه بر فناوری‌های نوین جهت ارتقای آمادگی‌ها تأکید کرد.

وزارت دفاع؛ عامل تولید قدرت برای نیرو‌های مسلح

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع را عامل تولید قدرت برای نیرو‌های مسلح دانست و بر اهمیت ارتقای وضعیت معیشت و حقوق نیرو‌های مسلح و توزیع عادلانه پرداختی‌ها تأکید کرد. وی همچنین بر رعایت قوانین و تقویت نظارت‌ها بر صنایع وابسته و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحکیم انضباط و صیانت از سلامت سازمانی در وزارت دفاع تأکید کرد.

گزارش وزیر دفاع از نقش‌آفرینی در جنگ اخیر

مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در این دیدار از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و حمایت‌ها و همراهی‌های مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکر و قدردانی کرد. وی همچنین گزارشی از نقش‌آفرینی‌های این وزارت در جنگ اخیر و برنامه‌ریزی‌های آتی ارائه کرد و افزود: آنچه بر تسلیحات ما روح می‌بخشد، ایمان مردم است و وزارت دفاع با روحیه جهادی در خدمت مردم و نیرو‌های مسلح خواهد بود. ان‌شاءالله با ابتکاراتی که انجام شده و می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر در زمینه‌های آفندی و پدافندی خواهیم بود. همچنین در خصوص ارتقای وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح اقدامات بسیار خوبی چه در زمینه تأمین مسکن و چه سایر تسهیلات انجام شده و در حال انجام است