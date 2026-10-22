به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، صبح امروز و در حاشیه نشست شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی استان، تفاهم‌نامه همکاری سه‌ساله میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان شمالی با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که از سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت، با اعتباری بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد ریال، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری، توسعه کتاب و کتاب‌خوانی و تکمیل و تجهیز پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را پشتیبانی می‌کند.

همچنین در این نشست، از مدیران برتر در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۵، دانش‌آموزان افتخارآفرین در کنکور سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، ورزشکاران قهرمان و کارمندان نمونه استان تجلیل شد.