به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از دستگیری دو متهم، شامل یک مرد و یک زن، در ارتباط با سرقت از ویلا‌های خالی از سکنه در غرب استان مازندران خبر داد.

سرهنگ بابایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تلاش مأموران انتظامی برای مقابله با سرقت از ویلا‌های خالی از سکنه، دو متهم در جریان اقدامات پلیسی شناسایی شدند و مأموران در راستای انجام وظیفه قانونی خود برای دستگیری آنان اقدام کردند.

وی افزود: متهم مرد که دارای سوابق متعدد کیفری است، هنگام مواجهه با مأموران انتظامی با سلاح سرد قصد مقابله با مأموران را داشت که در ادامه، کارکنان انتظامی با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح، برای مهار وی اقدام کرده و موفق به زمین‌گیر کردن و دستگیری متهمان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل ناامنی تصریح کرد: پلیس با تمام توان در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با سارقان و صیانت از اموال شهروندان تلاش می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به اتهامات آنان از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.