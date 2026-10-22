به دنبال بارش‌های مناسب، لایروبی مسیرها و پیگیری تأمین حق‌آبه، تالاب‌های بین‌المللی کانی‌برازان و درگه‌سنگی در آذربایجان غربی جان تازه‌ای گرفته و با وجود پشت سر گذاشتن فصل تابستان، اکنون از وضعیت آبی مطلوب و حضور چشمگیر پرندگان برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از وضعیت مطلوب و آبگیری موفقیت‌آمیز دو تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» و «درگه‌سنگی» در استان خبر داد.

حجت جباری با اشاره به چالش‌های سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ و خشک‌سالی موقت این دو زیست‌بوم ارزشمند کنوانسیون رامسر، گفت: با وجود تبخیرهای فصلی تابستان، خوشبختانه این تالاب‌ها هم‌اکنون از وضعیت آبی مناسبی برخوردار بوده و حیات وحش و حضور پرندگان بار دیگر در آن‌ها جریان یافته است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای ۴۰ تالاب مشمول آیین‌نامه حفاظت است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۵ تالاب در حوضه آبریز ارس و ۲۵ تالاب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند. تا کنون مطالعات نیاز آبی ۱۰ تالاب در حوضه دریاچه ارومیه انجام شده و سنجش نیاز آبی تالاب‌های حوضه ارس نیز در دستور کار قرار دارد.

جباری، بارش‌های مناسب سال آبی گذشته، لایروبی نهرهای منتهی به تالاب‌ها، قرق و حفاظت فیزیکی منطقه حفاظت‌شده گدار و پیگیری جدی حق‌آبه را از مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت آبی این مناطق برشمرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درباره برنامه‌های پیش‌رو برای سال آبی جدید تأکید کرد: مکاتبات لازم با شرکت آب منطقه‌ای برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها انجام شده است. همچنین لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب‌ها برای هدایت حداکثری آب و جلوگیری از هدررفت منابع، با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی ستاد استانی مدیریت تالاب‌ها به ریاست استاندار، خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر تعیین حق‌آبه، صدور اسناد مالکیت و سامان‌دهی گردشگری با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی پیگیری می‌شود. پایش کیفیت آب، جلوگیری از آلودگی، مقابله با تصرف اراضی و پیشگیری از شکار غیرمجاز نیز از جمله وظایف حاکمیتی است که با دقت اعمال می‌شود.

جباری در پایان، توسعه «گردشگری مسئولانه و جامعه‌محور» را ابزاری خردمندانه برای بهره‌برداری پایدار از این زیست‌بوم‌ها دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر سایت‌های پرنده‌نگری، دکل‌های دیده‌بانی و تابلوهای معرفی، در کنار حفظ تنوع زیستی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و تقویت مشارکت عمومی ایفا می‌کند.