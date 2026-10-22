به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای قضایی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور، رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورا برگزار شد.

محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قائد شهید امت گفت: دستگاه قضایی استان با استمداد از ارواح قدسی شهدا بر مدار و محور سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی حرکت می‌کند و اولویت کاری هم وفق این سند رضایتمندی حداکثری مردم هست.

علی نژاد با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان گفت:تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام مدنی و الکترونیکی کردن روند اجرا از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی استان هستند.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد:سیاست‌های قوه قضائیه در باب ارجاع هوشمند پرونده و نیز اخذ ضمانت الکترونیکی به صورت جدی در دستور کار هستند.

علی نژاد در ادامه به مقوله زندان پرداخت و بیان داشت: زندانبانی در دستگاه قضایی زندانبانی اسلامی و بر پایه موازین ارزشمند دین مبین اسلام است و نگاه به زندان اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانی و بازگشت او به زندگی عاری از بزهکاری هست.

رئیس کل دادگستری استان افزود: توجه به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، توجه ویژه به خانواده زندانی، استفاده حداکثری از ارفاقات قانونی برای بهره‌مندی زندانیان در دستور کار مستمر دستگاه قضایی استان هست.

علی نژاد با اشاره به بازدید‌های هدفمند مسولان قضایی از زندان‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴ ۴۵ فقره بازدید و در ۶ ماهه سال جاری ۱۵ فقره بازدید از زندان‌های استان انجام شده و مستمرا هم جریان دارد.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اهمیت سازش‌های قتل عمد گفت: در ۷ ماهه سال جاری ۲۲ فقره سازش قتل عمد در استان حاصل شده که با زحمات همه همکاران بدست آمده است.

وی افزود: کمیته ساماندهی زندانیان هم در استان مرتب برگزار می‌شود و شاخص‌های ۱۸ گانه اعلامی سازمان زندان‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به بیان نیازمندی‌های حوزه زندان خصوصا کمبود فضای فیزیکی و احداث زندان در برخی شهرستان‌ها پرداخت.

در پایان این جلسه آسیایی رئیس سازمان زندان‌های کشور با تقدیم لوح تقدیری به علی نژاد از زحمات وی و مجموعه دستگاه قضایی استان تقدیر به عمل آورد.