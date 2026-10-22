فیلم سینمایی «روباه» محصول آلمان و استرالیا پنجشنبه ۳۰ مهر از شبکه چهار پخش می‌شود و مسابقه فوتبال میان تیم‌های ایپسویچ تاون و ناتینگهام فارست نیز جمعه اول آبان به صورت زنده روی آنتن شبکه سه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «روباه» محصول سال ۲۰۲۲ کشور‌های آلمان، استرالیا در روز پنجشنبه ۳۰ مهر ماه برای اولین بار به روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

این فیلم یک درام جنگی و تاریخی است و آدریان گویجینگر آن را کارگردانی کرده است.

«روباه» امتیاز ۷ از ۱۰ را در IMDB دارد و در آن بازیگرانی، چون سیمون مورزی، کارل مارکویچ و آدریانی گرادتزیل به ایفای نقش پرداخته‌ا ند.

«روباه» بر اساس داستان واقعی زندگی فرانتس اشتریتبرگر، پدربزرگ آدریان گویجینگر، کارگردان فیلم، ساخته شده است.

داستان در اواسط دهه ۱۹۲۰ آغاز می‌شود؛ زمانی که خانواده‌ای فقیر از کشاورزان اتریشی، کوچک‌ترین پسر خود، فرانتس، را به کشاورزی ثروتمند می‌سپارند تا در آنجا آموزش ببیند و کار کند.

روایت فیلم در ادامه به زندگی این جوان در دوران جنگ جهانی دوم می‌پردازد؛ دوره‌ای که خشونت و ناامنی، زندگی شخصی و روابط انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، ارتباط فرانتس با توله‌روباهی زخمی، به یکی از محور‌های عاطفی داستان تبدیل می‌شود.

این فیلم در روز پنجشنبه ۳۰ مهر، در ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار سیما سیما پخش و روز بعد ساعت ۲۰:۳۰ تکرار آن به روی آنتن خواهد رفت.

همچنین ، روز جمعه ۱ آبان، از لیگ انگلیس بازی دو تیم ایپسویچ تاون و ناتینگهام فارست، از ساعت ۲۲:۳۰ به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

از هفته هشتم لیگ برتر انگلیس روز جمعه ا آبان، یک بازی بین تیم‌های ایپسویچ تاون و ناتینگهام برگزار می‌شود و برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه پورتمن رود شهر ایپسویچ انگلیس برگزار می‌شود و غلامرضا دادخواه این بازی را گزارش خواهد کرد.

علاقمندان به لیگ انگلیس می‌توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.