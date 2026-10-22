مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) هم‌زمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه، در بیت شهید آیت‌الله صدوقی در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، این مراسم با حضور جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و با هدف گرامیداشت مقام والای حضرت زهرا (س) و تبیین سیره و آموزه‌های آن بانوی بزرگ اسلام برگزار شد.

سخنرانان این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی و معنوی حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره زندگی، ولایت‌مداری، عفاف، حجاب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان تأکید کردند.

در این مراسم همچنین بر ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه، به‌ویژه میان نسل جوان و زنده نگه‌داشتن ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید شد.