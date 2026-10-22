پاراآسیایی ناگویا؛ قهرمانی امینزاده و نایب قهرمانی صیادی در پاراوزنه برداری
رقابتهای پاراوزنه برداری بازیهای پاراآسیایی ناگویا با کسب نشان طلا و نقره احمد امینزاده و مهدی صیادی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای پاراوزنه برداری بازیهای پاراآسیایی آیچی ناگویا، احمد امین زاده به مدال طلا دست یافت. این مدال با مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی به دست آمد.
او در تلاشهای اول و دوم موفق به مهار وزنههای ۲۵۰ و ۲۶۰ کیلوگرمی شد، اما در ادامه نتوانست وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار کند و با همان رکورد ۲۶۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.
همچنین مهدی صیادی امروز صاحب مدال نقره شد. او ابتدا وزنههای ۲۳۵ و ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما تلاشش برای مهار وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی در سومین حرکت به نتیجه نرسید و بدین ترتیب با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.