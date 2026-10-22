به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های پاراوزنه برداری بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، احمد امین زاده به مدال طلا دست یافت. این مدال با مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی به دست آمد.

او در تلاش‌های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۲۵۰ و ۲۶۰ کیلوگرمی شد، اما در ادامه نتوانست وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را مهار کند و با همان رکورد ۲۶۰ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید.