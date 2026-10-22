مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: برای رشد و تعالی آموزش‌وپرورش استان، از محل مولدسازی یک‌ همت اختصاص‌ داده‌ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عیسی سهرابی صبح امروز در آیین افتتاح درمانگاه شماره ۲ فرهنگیان،‌ در شهرک اندیشه این شهرستان، اظهار کرد: برای رشد و تعالی آموزش‌وپرورش لرستان از محل مولدسازی یک‌همت اختصاص‌ داده‌ شده است.

وی افزود: دولت چهاردهم در سخت‌ترین تاریخ انقلاب اسلامی درحال‌خدمت است، ارتقا معیشت و وفاق و همدلی و توسعه عدالت اجتماعی از رویکرد‌های مهم دولت است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: در اوج جنگ خدمات‌دهی به مردم با انسجام و اتحاد انجام و کمبودی احساس نشد.

سهرابی افزود: بودجه آموزش‌وپرورش ۴۶ درصد رشد داشته است، سرانه دانش‌آموزشی افزایش داشته و ۲۰۶ پروژه آموزشی و ۱۰۱ پروژه ورزشی در لرستان افتتاح شده است.

وی با اشاره به اینکه معدل امتحانات نهایی در سطح استان ۱/۱۵ صدم رشد داشته است افزود: ایران قوی با داشتن مدرسه قوی محقق می‌شود، لازم است تا برای رشد و توسعه آموزش‌وپرورش تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: در شرایط حال حاضر کشور نیاز به امید آفرینی هست، از کسانی که برای بهره‌برداری از درمانگاه فرهنگیان شماره ۲ بروجرد تلاش کردند قدردانی می‌کنم.

مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد گفت: با تلاش و پشتکار دانش‌آموزان و معلمان نمره معدل امتحانات نهایی بیش از یک نمره ارتقا یافت.

بهروز یاراحمدی افزود: حمایت از دانش‌آموزان و ایجاد فضای آرام با همدلی و همفکری باعث شد در شرایط سخت جنگ ارتقا بیش از یک نمره را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: خیرین نقش مهمی در بهره‌برداری درمانگاه فرهنگیان شماره ۲ بروجرد داشتند، افتتاح چندین مدرسه و کلاس درس در بروجرد و روستاها با همدلی و کارگروهی محقق یافته است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه و نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس گفت: شهرستان بروجرد در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، پروژه‌های بزرگی برای پیشرفت شهرستان بروجرد در حال اجرا است.

عباس گودرزی افزود: پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت، منطقه ویژه اقتصادی با بیش از پنج هزار میلیارد تومان و پروژه‌های بهداشتی و درمانی و دیگر پروژه‌های خدماتی که باعث دلگرمی مردم به‌نظام و انقلاب است.

نماینده مردم شهرستان بروجرد گفت: فرصت خدمت‌رسانی به مردم غنیمت است و خداوند فرصت مسئولیت را به مسئولان داده تا در خدمت مردم باشند.

فاطمه مقصودی افزود: برای پیشبرد کارها نیاز به همدلی و همفکری مسئولان است، تلاش کردیم تا پروژه‌های زیرساختی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور فرصت شعاردادن نیست و باید عمل‌گرا باشیم.

درمانگاه شماره ۲ فرهنگیان بروجرد در فاز هشت شهرک اندیشه و در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع و زیربنای ۸۰۰ مترمربع شامل قسمت‌های مختلف مانند داروخانه، پزشک عمومی، دندانپزشکی، تزریقات است که خدمات ویژه پزشکی به فرهنگیان، دانش‌آموزان و عموم مردم ارائه می‌دهد.