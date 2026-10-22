به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به روند راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب کرمان گفت: این طرح در نخستین سفر کمیسیون امنیت ملی به استان کرمان مطرح و به‌عنوان یکی از مصوبات این سفر پیگیری و امروز افتتاح آغازشد.

ابراهیم عزیزی در این آیین با اشاره به روند شکل‌گیری این مجموعه، گفت: در ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم، نخستین سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان کرمان انجام شد و در نخستین نشستی که در این استان داشتیم، موضوع راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب کرمان با حضور سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، و بهنام سعیدی، از اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی، مطرح شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن نشست، خواسته راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب کرمان مطرح شد و کمیسیون امنیت ملی نیز بر ضرورت تحقق این مطالبه تأکید کرد در نهایت، این موضوع به‌عنوان یکی از مصوبات سفر کمیسیون امنیت ملی به استان کرمان در دستور پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به موافقت فرمانده کل انتظامی کشور با اجرای این طرح، بیان کرد: در آن جلسه، سردار رادان با تعیین شرایطی با راه‌اندازی این مجموعه موافقت کرد و به این صورت که تأمین مکان مورد نیاز بر عهده مسئولان استان باشد و فرماندهی انتظامی کشور نیز تأمین امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت زیر ساخت‌های امنیتی در جنوب شرق کشور، خاطرنشان کرد: معتقدیم پهنه جنوب شرق کشور نیازمند اقدامات مؤثر و متناسب با شرایط و نیاز‌های امنیتی خود است کمیسیون امنیت ملی هفته گذشته نیز در استان سیستان و بلوچستان حضور داشت و باید تلاش کنیم استان کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان در قالب منطقه همگرا، از ظرفیت‌های بیشتری برای تأمین امنیت برخوردار شوند.

عزیزی با اشاره به نقش مردم در برقراری امنیت پایدار، تاکید کرد: مردم مؤمن و فداکار این منطقه خود ظرفیتی ارزشمند برای تأمین امنیت هستند، اما در کنار این سرمایه اجتماعی، باید ساختار‌های انتظامی متناسب با شرایط منطقه توسعه یابد، امکانات و تجهیزات مورد نیاز تأمین شود.