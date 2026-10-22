



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید کمال علوی دبیر ستاد انتخابات فارس، در کارگاه عملی آموزشی ویژه کارشناسان فناوری شهرستان‌های استان فارس اظهار کرد: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با تغییراتی در قانون، شیوه احراز شرایط انتخاباتی، تعیین روستا‌ها و تیره‌های عشایری واجد شرایط و نحوه برگزاری انتخابات همراه است.

وی، با بیان اینکه انتخابات پیش رو به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: احراز هویت رای‌دهندگان بصورت بیومتریک (اثر انگشت)، شمارش و قرائت آرا و تجمیع نتایج از جمله فرایند‌هایی است که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با اشاره به گستردگی تقسیمات کشوری این استان که بزرگترین واحد تقسیماتی کشور است گفت: فارس دارای ۳۷ شهرستان، ۹۸ بخش و ۱۲۶ شهر است و بر اساس آمار تایید شده وزارت کشور، ۲ هزار و ۵۵۰ روستا و تیره عشایری (بیشترین تعداد تیره‌های کشور) واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با تاکید بر اهمیت سلامت انتخابات بیان کرد: احراز هویت رای‌دهندگان بر اساس سازوکار‌های الکترونیکی و بیومتریک، از جمله قابلیت‌های این شیوه برگزاری است که می‌تواند از بروز تخلفاتی مانند ثبت رای تکراری جلوگیری کند و اعتماد مردم به فرایند انتخابات را افزایش دهد.

علوی ادامه داد: در شیوه‌های سنتی، شمارش و قرائت آرای حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ با تعداد زیاد داوطلبان، زمان‌بر بود و احتمال بروز خطای انسانی نیز وجود داشت؛ اما در روش الکترونیکی، شمارش آرا با سرعت بیشتری انجام می‌شود و نتایج هر شعبه به شکل منظم قابل استخراج است.

وی، تسریع در تجمیع آرا و اعلام نتایج را از دیگر مزایای این روش دانست و گفت: انتظار می‌رود اجرای صحیح این فرایندها، ضمن کاهش نگرانی‌ها و اعتراض‌های احتمالی، زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت در انتخابات‌های آینده را فراهم کند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با اشاره به تغییرات قانون انتخابات شورا‌ها اظهار کرد: در این دوره، برخی سازوکار‌های مربوط به احراز صلاحیت داوطلبان تغییر کرده و تعداد مراجع بررسی صلاحیت از چهار مرجع به پنج مرجع افزایش یافته است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، رعایت قانون، تامین امنیت و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم را از مهم‌ترین وظایف مجریان انتخابات برشمرد و گفت: رای مردم حق‌الناس است و برگزارکنندگان انتخابات موظف‌اند این فرایند را با رعایت کامل قانون و در نهایت صحت و سلامت اجرا کنند.

علوی افزود: در کنار انجام دقیق وظایف اجرایی، افزایش مشارکت داوطلبان و رای‌دهندگان نیز اهمیت دارد و کمیته‌های مربوط در ستاد انتخابات کشور و استان برای تحقق این هدف فعالیت می‌کنند.

وی، با اشاره به تاثیر شرایط کشور و تحولات امنیتی بر زمان‌بندی انتخابات گفت: فرایند برگزاری انتخابات شورا‌ها تحت تأثیر تحولات و شرایط ناشی از جنگ قرار گرفت و زمان‌بندی اجرای آن با تغییراتی همراه شد.