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استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین تجلیل از برترینهای کنکور سراسری: کسب رتبههای برتر در آزمون سراسری پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از مسئولیت و تلاش علمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: موفقیت این دانشآموزان حاصل سالها تلاش، پشتکار و اراده فردی، حمایت خانوادهها و همراهی معلمان متعهد و دلسوز است و نشان میدهد فرزندان چهارمحال و بختیاری با وجود برخی محدودیتها و دشواریها، ظرفیت دستیابی به جایگاههای برتر علمی کشور را دارند.
وی افزود: امید میرود این دانشآموزان با تداوم موفقیتهای خود، در پیشرفت ایران اسلامی و توسعه استان نقشآفرینی کنند.