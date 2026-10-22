به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: موفقیت این دانش‌آموزان حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و اراده فردی، حمایت خانواده‌ها و همراهی معلمان متعهد و دلسوز است و نشان می‌دهد فرزندان چهارمحال و بختیاری با وجود برخی محدودیت‌ها و دشواری‌ها، ظرفیت دستیابی به جایگاه‌های برتر علمی کشور را دارند.

وی افزود: امید می‌رود این دانش‌آموزان با تداوم موفقیت‌های خود، در پیشرفت ایران اسلامی و توسعه استان نقش‌آفرینی کنند.