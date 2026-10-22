مرگ یک دختر ۱۴ ساله در انگلیس پس از مشاهده محتوای مرتبط با خودکشی در تیک‌تاک، موج تازه‌ای از انتقاد‌ها علیه شبکه‌های اجتماعی و درخواست‌ها برای بررسی عملکرد دستورالعمل‌های این سکو را به دنبال داشته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از گاردین، مقام پزشکی قانونی منطقه نورفک اعلام کرده است: دسترسی آدریانا رتیته به ویدئوها و تصاویر مرتبط با خودکشی در تیک‌تاک ممکن است نقش مهمی در تصمیم او برای پایان دادن به زندگی‌اش داشته باشد.

در پی این حادثه، بنیاد «مولی رز» از نهاد ناظر بر رسانه‌ها و ارتباطات انگلیس (آفکام) خواسته است دستورالعمل های تیک‌تاک و نحوه نمایش محتوای آسیب‌زا به کاربران نوجوان را بررسی کند. مدیرعامل آفکام نیز درباره عملکرد شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی در حفاظت از کودکان ابراز نگرانی کرده است.

تیک‌تاک ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان اعلام کرده است؛ انتشار محتوای ترویج‌کننده خودآزاری را ممنوع می‌داند و از فناوری‌هایی برای شناسایی و حذف محتوای ناقض مقررات خود استفاده می‌کند.