به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور در سفر به شهرضا و بازدید از یک نیروگاه خورشیدی گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور در چند سال اخیر بحث ناترازی انرژی بوده بیش از ۲ هزار هکتار از زمینهای شهرستان برای تولید انرژی خورشیدی اختصاص پیدا کرده است.

داور نامدار افزود: در این سفر همچنین ساخت بنا در باغ ها، دیوارکشی و تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز اراضی کشاورزی بررسی شد.

وی گفت: در چارچوب مقررات مصمم به رفع مشکلات کشاورزان هستیم و با توجه به اهمیت امنیت غذایی در کشور، تاکید ما و مدیران شهرستان بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز گفت: دیوارکشی اطراف باغ‌ها یکی از الزامات حفظ کاربری حساب می‌شود و چند پرونده برای تخریب این دیوار‌ها برای مردم تشکیل شده است و مشکلات این موضوع بررسی شد.

نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شهرضا با به کارگیری ۲۸ هزار پنل خورشیدی در حال اجرا و تاکنون برای آن هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و به عنوان یکی از طرح‌های شاخص در حوزه انرژی‌های پاک در سطح استان و کشور مطرح است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این سفر با حضور در امامزاده شاهرضا (ع) به مقام والای شهدا ادای احترام و از خانه سالمندان مهر و باغ‌های صحرای چغاد شهرضا نیز بازدید کرد.