به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، هفتم آبان‌ با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، هنرمندان و دیگر چهره های فرهنگی در سالن «همایش‌های بین المللی شهید امام خامنه ای» اصفهان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه اکران آثار جشنواره که به دبیری جلال غفاری برگزار می شود، از هشتم تا سیزدهم آبان در پردیس سینمایی ملت انجام می شود و در نهایت برگزیدگان این رویداد سینمایی شامگاه پنجشنبه چهاردهم آبان معرفی خواهند شد.

دست اندرکاران برگزاری‌ جشنواره فیلم مقاومت درباره دلایل انتخاب اصفهان به عنوان میزبان افتتاحیه نوشته اند:

نام اصفهان با شهادت پیوندی ناگسستنی دارد. استان اصفهان با تقدیم بیش از ۲۳ هزار شهید، ۴۸ هزار جانباز و ۳ هزار و ۵۰۰ آزاده، برترین آمار ایثارگری کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین گلستان شهدای اصفهان با ۷ هزار و ۴۴۷ شهید به‌عنوان دومین گلزار شهدای جهان اسلام شناخته می شود. از سوی دیگر، حماسه مردم اصفهان در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در تشییع ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم، هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نخواهد شد.

این هویت تاریخی و حماسی، در کنار ظرفیت فرهنگی، هنری، صنعتی و سرمایه انسانی، تصویری روشن از ایستادگی و سازندگی ایران را پیش چشم می‌گذارد.

در همین چارچوب، حمله جنایتکاران آمریکایی به مجتمع فولاد مبارکه در جریان جنگ رمضان و بازسازی و بازگشت آن به چرخه فعالیت در کمتر از ۴۵ روز، به نمادی از اراده، توانمندی و مقاومت در برابر تخریب تبدیل شده است؛ روایتی که فراتر از یک رخداد صنعتی، ظرفیت بازتاب در زبان هنر و سینما را دارد.

حالا این شهر میزبان آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت است؛ انتخابی که نشان می دهد سینما می‌تواند حافظه جمعی یک ملت را ثبت کرده، روایت‌های ایستادگی و پرواز دوباره ققنوس از دل خاکستر را به زبان هنر بازآفرینی کند و درنهایت این حماسه ها را به مخاطبان ایرانی و جهانی انتقال دهد.