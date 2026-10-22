به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر دپو تعداد زیادی لاستیک قاچاق در یک واحد مسکونی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی منزل مذکور شده و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار اکبری افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۸۵۸ حلقه لاستیک قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن‌ها به ۴۰ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده‌ای برای تحقیقات تکمیلی خبر داد.