به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ویژه‌برنامه «سلام فرشتگان گوهرشاد به لاله‌های صبور» با حضور جمعی از دختران و بانوان، در چارچوب پنجمین رویداد ملی گوهرشاد برگزار شد؛ برنامه‌ای با محوریت عفاف و حجاب که بر اهمیت همدلی، همراهی فرهنگی و حمایت از دختران باحجاب تأکید داشت.

در این ویژه‌برنامه، دختران ایرانی با حضور در این مراسم، حمایت و همدلی خود را با دختران آذربایجانی در موضوع عفاف و حجاب ابراز کردند؛ حرکتی که بر پیوند‌های فرهنگی و اعتقادی و اهمیت گفت‌و‌گو و همراهی میان دختران تأکید دارد.

عنوان «لاله‌های صبور» نیز در این برنامه، یادآور اهمیت صبر، پایداری و توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی بود؛ موضوعاتی که در کنار تبیین جایگاه عفاف و حجاب، از محور‌های مورد توجه این گردهمایی به شمار می‌رود.

پنجمین رویداد ملی گوهرشاد با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها و تقویت مشارکت فعالان این حوزه فراهم کرده است. این رویداد همچنین فرصتی برای بازتاب دغدغه‌های فرهنگی و تقویت همدلی در میان نسل جوان به شمار می‌رود.