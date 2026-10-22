به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: نخستین زمین لرزه در ساعت ۰۹:۱۰:۳۹ ثانیه امروز به بزرگی ۳.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در حوالی گتوند به وقوع پیوست. کانون این زمین لرزه ۲ کیلومتری گتوند، ۲۰ کیلومتری شوشتر و ۲۵ کیلومتری چغامیش شهرستان دزفول به ثبت رسیده است.

عبدالهی با اشاره به اینکه دومین زمین لرزه در ساعت ۱۰:۴۷:۵۱ ثانیه امروز به بزرگی ۳.۲ در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، ادامه داد: کانون این زمین لرزه ۱ کیلومتری گتوند، ۲۳ کیلومتری شوشتر و ۲۵ کیلومتری چغامیش شهرستان دزفول ثبت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این دو زمین لرزه دریافت نشده است.

شهرستان گتوند در شمال استان خوزستان قرار دارد.