عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد شدید از فعالیت دلالان در اطراف داروخانه‌ها و خرید و فروش غیررسمی دارو‌های کمیاب، بر ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره توزیع، برخورد با واسطه‌گری و تعیین تکلیف دارو‌های مازاد بیماران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حسین عبدلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به فعالیت دلالان در اطراف برخی داروخانه‌ها و عرضه غیررسمی دارو‌های کمیاب، اظهار داشت: دارو کالایی عادی نیست که بتوان آن را در بازار آزاد خرید و فروش کرد؛ بیمارانی که علاوه بر رنج بیماری با دغدغه تامین دارو مواجهند، نباید قربانی سودجویی دلالانی شوند که از کمبود‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

وی با اشاره به خطرات جدی خرید دارو از مبادی غیررسمی افزود: خرید دارو از بیماران و عرضه مجدد آن خارج از شبکه رسمی، نه تنها قیمت‌ها را به صورت غیرمتعارف افزایش می‌دهد، بلکه اصالت، شرایط نگهداری و سلامت دارو را با ابهام جدی مواجه کرده و جان بیماران را به خطر می‌اندازد.

لزوم ردیابی منشأ نشت دارو به بازار آزاد

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه برخورد با دلالان خیابانی کافی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول باید مسیر‌های تامین و توزیع دارو‌های خاص را به دقت بررسی کرده و مبادی اصلی نشت دارو از شبکه رسمی به بازار آزاد را شناسایی کنند؛ چرا که قطع زنجیره واسطه‌گری تنها زمانی اثربخش خواهد بود که منشأ خروج دارو مشخص و مسدود شود.

ممنوعیت بازگشت بدون ضابطه دارو‌های مازاد به چرخه مصرف

عبدلی همچنین با اشاره به چالش مدیریت دارو‌های باقی‌مانده در منزل بیماران خاطرنشان کرد: اگرچه جلوگیری از هدررفت دارو اهمیت دارد، اما بازگرداندن دارو‌های مازاد به چرخه مصرف بدون احراز کیفیت، اصالت، زنجیره سرد و شرایط نگهداری امکان‌پذیر نیست و ضوابط بهداشتی همواره باید اولویت اول باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان، ساماندهی بازار دارو‌های کمیاب را در گروی هماهنگی میان سازمان غذا و دارو، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و نهاد‌های نظارتی دانست تا ضمن مسدود کردن راه‌های قاچاق و عرضه غیرمجاز، دسترسی بیماران به دارو‌های ضروری تسهیل شود.