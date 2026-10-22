به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مراسم تجلیل از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات ۲ هزار پرستار قدردانی و از ۱۱۰ نفر از پرستاران نمونه، برگزیدگان، بازنشستگان و دانشجویان رشته پرستاری تجلیل شد.

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت گفت: امسال ۸ نفر از پرستاران حوزه این دانشگاه به‌عنوان پرستار نمونه کشوری انتخاب شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده توانمندی و تلاش مجموعه پرستاری دانشگاه است.

وی با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی پرستاران افزود: پرستاران با عاطفه و مسئولیت‌پذیری، از خواب و استراحت خود می‌گذرند تا به بیماران خدمت کنند و در مسیر حفظ سلامت مردم گام بردارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین درباره رسیدگی به مطالبات کادر درمان گفت: اضافه‌کار کارکنان تا اول شهریور ۱۴۰۵ پرداخت شده است و دانشگاه تلاش می‌کند با اقدامات حمایتی، بخشی از زحمات این قشر را جبران کند.

اکبرزاده پاشا در ادامه از برگزاری سمینار و کنفرانس آموزشی ویژه تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل در این دانشگاه خبر داد و افزود: این رویداد با حضور نمایندگانی از ۷ استان کشور برگزار شد.

وی تبادل تجربه، ارتقای دانش تخصصی و تقویت توانمندی نیرو‌های حوزه سلامت را از دستاورد‌های این رویداد علمی دانست.