به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محمدرضا صلابت در سی‌وچهارمین طرح سراسری مهتاب در استان تهران که به میزبانی منطقه برق ورامین برگزار شد، گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب در از ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۴ تا امروز بیش از ۲۹ هزار کنتور معیوب در استان تهران تعویض شده است.

صلابت تصریح کرد: با اجرای طرح مهتاب در استان تهران، از مصرف ۲۴۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی به صورت غیرقانونی جلوگیری شد که این عدد نسبت به سال گذشته افزایش ۲ برابری داشته است.

وی همچنین از نصب بیش از ۲۰۰۰ شمارشگر برای متقاضیان در شهرستان‌های استان تهران خبر داد، گفت: تاکنون بیش از ۴۶ هزار درخواست نصب شمارشگر ثبت شده و ۱۱۵۰۰ شمارشگر هم به فروش رسیده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به ۳۰۰۰ بازدید از مساجد و مراکز فرهنگی در طرح مهتاب، خاطرنشان کرد: تمام چاه‌های کشاورزی استان نیز بیش از ۲ بار تست و بازرسی شده است.

وی در آخر اعلام کرد: با اقدامات انجام شده توسط شرکت توزیع برق و با همکاری مردم در ۶ ماهه نخست امسال، ۵ درصد مدیریت مصرف برق در استان تهران انجام شد.

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