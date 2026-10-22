\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0631 \u0628\u0634\u06a9\u0647 \u0646\u0641\u062a \u062e\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u06f1\u06f1\u06f2 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\n\n\u062e\u0637\u0631\u0627\u062a \u0698\u0626\u0648\u067e\u0644\u06cc\u062a\u06cc\u06a9 \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0641\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0