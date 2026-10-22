شناگر کشورمان در مرحله نهایی مسابقات ۴۰۰ متر آزاد مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، نشان برنز را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، شاهین ایزدیار در مرحله نهایی ۴۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به مصاف حریفانش رفت و با زمان ۴.۳۸.۶۵ به مدال برنز رسید.

نماینده کشورمان با ۴ شناگر دیگر از کشور‌های ژاپن و هند به رقابت پرداخت که مدال طلا و نقره به ژاپن و هند رسید.