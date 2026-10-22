پاراآسیایی ناگویا؛ ایزدیار به نشان برنز شنا ۴۰۰ متر آزاد رسید
شناگر کشورمان در مرحله نهایی مسابقات ۴۰۰ متر آزاد مردان بازیهای پاراآسیایی ناگویا، نشان برنز را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، شاهین ایزدیار در مرحله نهایی ۴۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به مصاف حریفانش رفت و با زمان ۴.۳۸.۶۵ به مدال برنز رسید.
نماینده کشورمان با ۴ شناگر دیگر از کشورهای ژاپن و هند به رقابت پرداخت که مدال طلا و نقره به ژاپن و هند رسید.