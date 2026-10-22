به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعضای شورای مسکن استان سمنان در جلسه خود، گزارش‌های دقیقی از وضعیت تسهیلات بانکی در حوزه‌های خودسازی و خودمالکی ارائه دادند.

طبق گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان، از میان ۱۲ هزار و ۸۹۴ متقاضی معرفی شده به بانک‌های عامل، تاکنون هزار و ۳۲۰ مورد مرحله عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات شده‌اند.

سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهر سازی استان گفت: مجموع مبالغ تخصیصی از سوی بانک‌ها بالغ بر ۲ و ۹ دهم همت و کل قرارداد‌های بانکی دراین استان به ۴.۲ همت رسیده است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های این جلسه، افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان بود که با هدف حمایت از متقاضیان در پروژه‌های خودسازی و خودمالکی صورت گرفته است.

همچنین، در این جلسه راهکار‌هایی برای کمک به آورده متقاضیان از طریق صندوق ملی مسکن و بهره‌گیری از اراضی سازمان ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و تکمیل زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

وی گفت: امیدواریم در دهه فجر امسال بیش از ۷ هزار واحد مسکونی در استان افتتاح شود.