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مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان در استان سمنان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعضای شورای مسکن استان سمنان در جلسه خود، گزارشهای دقیقی از وضعیت تسهیلات بانکی در حوزههای خودسازی و خودمالکی ارائه دادند.
طبق گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان، از میان ۱۲ هزار و ۸۹۴ متقاضی معرفی شده به بانکهای عامل، تاکنون هزار و ۳۲۰ مورد مرحله عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات شدهاند.
سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهر سازی استان گفت: مجموع مبالغ تخصیصی از سوی بانکها بالغ بر ۲ و ۹ دهم همت و کل قراردادهای بانکی دراین استان به ۴.۲ همت رسیده است.
وی گفت: یکی از مهمترین محورهای این جلسه، افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان بود که با هدف حمایت از متقاضیان در پروژههای خودسازی و خودمالکی صورت گرفته است.
همچنین، در این جلسه راهکارهایی برای کمک به آورده متقاضیان از طریق صندوق ملی مسکن و بهرهگیری از اراضی سازمان ملی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار سمنان هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و تکمیل زیر ساختهای نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
وی گفت: امیدواریم در دهه فجر امسال بیش از ۷ هزار واحد مسکونی در استان افتتاح شود.