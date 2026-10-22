مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از برقراری پروازهای ۲ شرکت‌ هواپیمایی در مسیرهای تهران، مشهد، اهواز و بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدپور: افزایش تنوع مسیر‌های پروازی، گامی مؤثر در ارتقای دسترسی هوایی استان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های سفر شهروندان است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد، از برقراری پرواز‌های ۲ شرکت‌ هواپیمایی در مسیر‌های تهران، مشهد، اهواز و بندرعباس خبر داد و اظهار داشت: توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله صدوقی یزد و افزایش تنوع مسیر‌های قابل دسترس، از الزامات ارتقای خدمات فرودگاهی و تقویت ارتباطات هوایی استان با سایر نقاط کشور است.

وی با اشاره به برنامه پرواز‌ها افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده، در مسیر تهران ـ یزد ـ تهران در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، یزد ـ مشهد ـ یزد در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه و یزد ـ اهواز ـ یزد در روز‌های چهارشنبه برقرار است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد ادامه داد: بر اساس برنامه اعلام‌شده همچنین در مسیر تهران ـ یزد ـ تهران در روز‌های شنبه و چهارشنبه، یزد ـ مشهد ـ یزد در روز‌های شنبه و یزد ـ بندرعباس ـ یزد در روز‌های چهارشنبه به مسافران خدمات پروازی ارائه می‌کند.



حمیدپور با تأکید بر اهمیت توسعه ارتباطات هوایی استان تصریح کرد: برقراری و تقویت مسیر‌های پروازی، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، می‌تواند در رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و پزشکی، توسعه گردشگری و افزایش پیوند‌های ارتباطی استان یزد با مراکز مهم جمعیتی و اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.



وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرودگاه‌های استان یزد در چارچوب مأموریت‌های خود، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی و تعامل مستمر با شرکت‌های هواپیمایی را با هدف بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های هوانوردی استان دنبال می‌کند.