پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ترویج فرهنگ بهداشت فردی و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از ۲۵ مهر به مدت یک هفته در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر زهرا قربانی، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، در مراسم اجرای این پویش در دبستان ایمان رودهن گفت: هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ مسواک زدن و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره بهداشت دهان و دندان است.

وی افزود: همزمان با اجرای این پویش، برنامه‌های آموزشی «جشن دندان ۶» ویژه دانش‌آموزان پایهاول ابتدایی و همچنین برنامه وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

قربانی با اشاره به اجرای رایگان وارنیش فلوراید در مدارس اظهار کرد: این خدمت باهدف از پوسیدگی دندان، سالی دو بار برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

این برنامه با مشارکت آموزش و پرورش و مجموعه‌های بهداشتی، با هدف نهادینه کردن عادت‌های صحیح بهو حفظ سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان اجرا می‌شود.