مردم بصیر خوزستان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، مقاومت و اتحاد را رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان این سرزمین مقدس کشورمان بیان کردند.

حماسه آفرینی مردم خوزستان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماعات مردمی

حماسه آفرینی مردم خوزستان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم مبعوث شده خوزستان در دویست و سی و چهارمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با حضور آگاهانه خود ضمن محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل کودک کش علیه ملت ایران، رمز پیروزی مردم قهرمان کشورمان علیه این توطئه‌ها را مقاومت و ایستادگی دانستند.

مردم قهرمان خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ادامه راه شهیدان گرانقدر تاکید کردند.