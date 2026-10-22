به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در نشست شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد: برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس سند مهندسی فرهنگ عمومی استان تدوین شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به سند مهندسی فرهنگ عمومی استان، این سند را نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی دانست و خواستار تدوین برنامه‌های فرهنگی مجموعه‌های مختلف بر مبنای اهداف و رویکردهای آن شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، با اشاره به تدوین، رونمایی و ابلاغ سند مهندسی فرهنگ عمومی خراسان شمالی، بر ضرورت مطالعه دقیق و بهره‌گیری عملی از این سند در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تأکید کرد. وی با بیان اینکه این سند چشم‌انداز فرهنگی استان را ترسیم می‌کند، افزود: شورای فرهنگ عمومی باید برنامه‌های خود را بر اساس این سند تنظیم کند و همه اداره‌های کل و مجموعه‌های اجرایی استان نیز مکلف‌اند برنامه‌های فرهنگی خود را در چارچوب مهندسی فرهنگ عمومی تدوین و اجرا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت ترویج سبک زندگی اسلامی، عفاف و حجاب، خواستار توجه همه مجموعه‌ها به تقویت فرهنگ زیست عفیفانه شد و گفت: موضوع عفاف و حجاب باید با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

نوری با اشاره به جایگاه زنان در شکل‌گیری و تعالی خانواده گفت: بنیان خانواده بر نقش‌آفرینی زنان استوار است و جامعه‌ای که به دنبال رشد و پیشرفت است، به زنان آگاه و توانمند نیاز دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های فرهنگی جامعه، نسبت به برخی رویکردهای نادرست در حوزه فرهنگ هشدار داد و تصریح کرد: ورودهای نادرست و روش‌های غیرمنطبق با اقتضائات فرهنگی جامعه می‌تواند به جای تحقق اهداف مورد نظر، نتیجه معکوس به همراه داشته باشد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری، از وزیر مربوطه خواست زمینه برگزاری این رویدادها را به‌گونه‌ای فراهم کند که از حاشیه‌های نامناسب و آسیب به اهداف فرهنگی جلوگیری شود.

نوری با بیان اینکه کنسرت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و اثرگذاری فرهنگی باشند، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای برگزار شوند که ضمن ایجاد شادی و نشاط، از اهداف اصلی خود فاصله نگیرند و در شرایطی قرار نگیرند که به ضد خود تبدیل شوند.