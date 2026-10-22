تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با هدف ارتقای سلامت زنان و دختران مناطق محروم و روستایی استان و توسعه برنامه‌های پیشگیری و غربالگری سرطان‌های شایع زنان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با هدف ارتقای سلامت زنان و دختران مناطق محروم و روستایی استان و توسعه برنامه‌های پیشگیری و غربالگری سرطان‌های شایع زنان به امضا رسید.

در حاشیه برگزاری پنجمین رویداد ملی گوهرشاد در ارومیه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با هدف بهبود وضعیت سلامت زنان و دختران مناطق کم‌برخوردار استان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با مشارکت دکتر محمدامین ولی‌زاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، و نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، با محوریت پیشگیری، آموزش، آگاهی‌بخشی و غربالگری سرطان‌های شایع زنان به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، گسترش دسترسی زنان مناطق محروم و روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و فراهم‌سازی زمینه پایش مستمر سلامت زنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه و توسعه خدمات غربالگری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت و بهبود شاخص‌های بهداشتی زنان و دختران در مناطق کم‌برخوردار آذربایجان‌غربی داشته باشد.

امضای این تفاهم‌نامه در حاشیه رویداد ملی گوهرشاد، گامی در جهت پیوند ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی استان برای حمایت از سلامت زنان و تقویت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می‌رود.