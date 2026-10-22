به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه نگاهی به زندگی و حماسه آفرینی قهرمانان سرزمین مان دارد.

شبکه چهار انقلاب دوم را از دوم آبان هر روز ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

این مجموعه ۱۵ قسمتی ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بر بستر یک داستان خانوادگی است.

«چیتا‌ها از نزدیک» امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش می‌شود.

بررسی زندگی و چالش‌های یوزپلنگ ها ، سریع‌ترین جانوران خشکی، موضوع این مستند است.

«آنی و مانی ۴» ، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه از شبکه پویا پخش می‌شود.

داستان این مجموعه در مورد خواهر و برادری است که اولین آزمون و خطا‌های زندگی‌شان را تجربه می‌کنند.