رئیس سازمان صداوسیما صبح پنج‌شنبه، ۳۰ مهر همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» در سفری یک‌روزه وارد اراک شد و مورد استقبال استاندار مرکزی قرار گرفت.

پیمان جبلی پس از ورود به اراک و در نخستین برنامه‌های سفر خود، با استاندار مرکزی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. همچنین دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، حضور در جمع همکاران و مدیران صداوسیمای استان، نشست با صنعتگران و کشاورزان، دیدار با خانواده شهید عابدی و گفت‌و‌گو با فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس رسانه ملی به استان مرکزی است.

رئیس رسانه ملی همچنین شامگاه پنج‌شنبه در جمع مردم اراک در حسینیه ایران (میدان شهدای اراک) حضور می‌یابد.