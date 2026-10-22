آذربایجان غربی با استقرار بیش از ۷ هزار ناظر بر ۳۲۲۴ صندوق رأی، خود را برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آماده کرده است؛ هدف از این نظارت گسترده، تضمین سلامت، شفافیت و فراهم کردن بستری برای مشارکت حداکثری شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان آذربایجان غربی، از آمادگی کامل عوامل اجرائی و نظارتی برای برگزاری انتخابات خبر داد.

رضا میرزایی، دبیر هیئت نظارت عالی انتخابات استان، در جریان دوره آموزشی ناظران در شهرستان چالدران اعلام کرد که بیش از ۷ هزار ناظر مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات در ۳۲۲۴ صندوق رأی را در سطح استان بر عهده خواهند داشت.

میرزایی با تأکید بر اهمیت سلامت فرآیند انتخاباتی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی هیئت نظارت، تضمین برگزاری انتخابات به صورت سالم، قانونی و شفاف است. ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا شرایط لازم برای مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود.

در همین زمینه، صمد اکبری، فرماندار چالدران نیز در جریان این دوره آموزشی، از آمادگی عملیاتی منطقه خبر داد.

او گفت: در شهرستان چالدران، برنامه‌ریزی برای مدیریت ۱۱۸ صندوق اخذ رأی انجام شده و ۱۵۰ نفر از ناظران هیئت نظارت، مسئولیت پایش دقیق روند انتخابات را در این حوزه بر عهده دارند.