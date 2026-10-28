به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این نشست عمده‌ترین موانع این واحد‌ها در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و بدهی‌های تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، تصمیمات لازم برای رفع این موانع اتخاذ شد.

یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرمایان و صاحبان صنایع، بدهی‌های معوق به سازمان تأمین اجتماعی بود که بر اساس توافقات حاصل‌شده در این جلسه، مقرر شد تسویه این مطالبات از محل اعطای تسهیلات بانکی ویژه انجام شود تا خطوط تولید دچار وقفه و چالش نشوند.

در ادامه این جلسه، استاندار سمنان ضمن تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست برای رفع گره‌های کاری واحد‌های تولیدی از تمام ظرفیت‌های قانونی، سازوکار‌های انعطاف‌پذیر و راهکار‌های کارشناسی بهره بگیرند.