به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری طارم سفلی، حمایت از باغداران، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و تقویت جایگاه این محصول برگزار می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در بدو ورود به طارم سفلی، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه در تولید زیتون، بررسی راهکار‌های رونق تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی را از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از چند شرکت تولیدی و فرآوری زیتون بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، روند فرآوری و توانمندی‌های این حوزه قرار گرفت.

نوذری استاندار نیز بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش محصولات باغی تاکید کرد.

طارم سفلی نیازمند حمایت ویژه در تأمین آب و توسعه صنایع تبدیلی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در جریان این بازدید‌ها گفت: تأمین آب، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهم‌ترین نیاز‌های منطقه طارم سفلی برای حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی است.

حریری مقدم گفت: توجه ویژه به تأمین آب، تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید و رونق اقتصادی در این منطقه باشد.

تأکید بر افزایش مصرف روغن زیتون در کشور

نماینده انجمن زیتون هم با اشاره به کاهش قیمت زیتون از حدود یک دلار و نیم به ۵۰ سنت، خواستار حمایت از تولیدکنندگان و توسعه فرهنگ مصرف روغن زیتون در کشور شد.

وی در جمع مسئولان استان با بیان اینکه کاهش قیمت زیتون، آینده تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق زیتون‌خیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: این موضوع تنها دغدغه باغداران یک منطقه نیست، بلکه با آینده تولید و ماندگاری کشاورزی در مناطق زیتون‌خیز ارتباط مستقیم دارد.

نماینده انجمن زیتون، توسعه و ترویج مصرف روغن زیتون را یکی از پیشنهاد‌های این انجمن دانست و افزود: با وجود توسعه باغات و افزایش تولید زیتون در کشور، سرانه مصرف روغن زیتون در ایران حدود ۱۵۰ گرم است؛ در حالی که این میزان در ترکیه به حدود چهار کیلوگرم می‌رسد.