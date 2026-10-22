میز خدمت تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و مدیران کل حوزه معدن و صنایع معدنی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در میز خدمت تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی معاون وزیر صمت در امور معادن به همراه مدیران کل امور معادن، اکتشافات معدنی و صنایع معدنی حضور داشتند و به‌ صورت مستقیم در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه قرار گرفتند.

با هدف تسهیل دسترسی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به مسئولان بررسی چالش‌های موجود و پیگیری درخواست‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت‌های معدنی برگزار شد.

در این نشست موضوعات مرتبط با امور معادن، اکتشافات معدنی و صنایع معدنی در دستور کار قرار گرفت و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات فعالان این بخش و پیگیری مسائل مطرح‌ شده در چارچوب قوانین و مقررات تاکید شد.

برگزاری میز‌های خدمت تخصصی، فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم و فعالان اقتصادی با مسئولان و بررسی بی‌واسطه مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌کند.