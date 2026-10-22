سومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «فرهنگ و اندیشه» با تمرکز بر زندگی، شعر و اندیشه‌های سیاسی-اجتماعی میرزا محمد فرخی یزدی، شاعر نامدار و آزادی‌خواه ایران، به میزبانی کتابخانه و موزه وزیری یزد برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری باران اندیشه کویر یزد: این رویداد فاخر فرهنگی که تقارن آن با سالگرد شهادت این سخن‌سرای آزاده، ابعادی تازه به خود گرفته بود، با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، ادبا و علاقه‌مندان به تاریخ و ادبیات معاصر در تالار اجتماعات این گنجینه بزرگ مکتوب برگزار گردید.



احیای یاد مفاخر؛ رسالت بنیادین کتابخانه وزیری



رئیس کتابخانه و موزه وزیری، طی سخنانی ضمن خیرمقدم به حاضران و گرامیداشت یاد و نام فرخی یزدی، با اشاره به پیشینه برگزاری کنگره بزرگداشت این شاعر در سال‌های گذشته، بر تداوم این جریان‌های علمی و فرهنگی تأکید کرد.

سعید زارع خاطرنشان ساخت: فرخی یزدی تنها یک شاعر نیست؛ او نبض تپنده‌ی تاریخِ مبارزه، نماد بی‌بدیل آزادی‌خواهی و صداقت در خطه کویر است. وظیفه نهاد‌های فرهنگی همچون کتابخانه وزیری، فراتر از نگهداری نسخ خطی است؛ رسالت ما پل زدن میان اندیشه‌های اصیل گذشته و نسل جوان امروز است تا با بازخوانی این گنجینه‌ها، هویتی ریشه‌دار و امیدبخش را رقم بزنیم.»



تحلیل تاریخی فضای سیاسی عصر فرخی



پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر، به واکاوی بستر‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران حیات فرخی پرداخت.

میرحسینی با ترسیم فضای خفقان و استبداد حاکم بر آن عصر، به تبیین تناقض‌های ساختار قدرت و سرکوب آزادی‌خواهان پرداخت و ابعاد مختلف شهادت مظلومانه‌ی این شاعر مجاهد را در ۲۴ مهرماه ۱۳۱۸ در زندان قصر تحلیل کرد.



معرفی کتاب «پیشوای آزادی» و اسناد پژوهشی



بخش دیگری از این نشست به رونمایی از یافته‌های پژوهشی مستند اختصاص داشت.

حسین مسرت، تاریخ‌پژوه و نسخه‌شناس نام‌آشنای یزد، ضمن معرفی اثر ارزشمند خود با عنوان «پیشوای آزادی» (منتشره در سال ۱۳۸۴)، به تشریح دشواری‌ها، اسناد و فرآیند دقیق گردآوری آثار، نامه‌ها و سروده‌های فرخی یزدی پرداخت و نکاتی نویافته را از زوایای پنهان زندگی این روزنامه‌نگار شهید ارائه کرد.

این نشست با تجدید میثاق حاضران با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و ضداستبدادی فرخی یزدی و تقدیر از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و ادب به کار خود پایان داد.