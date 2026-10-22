به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین یادواره استانی شهدای دانشجومعلم با حضور رضا نصیرزاده فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی، خانواده‌های معظم شهیدان والامقام هاشم جباری و نادر اکبرزاده، جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی، اساتید و دانشجومعلمان، در پردیس علامه طباطبائی دانشگاه فرهنگیان ارومیه برگزار شد.

در بخش سخنرانی‌های این مراسم حسینی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام عباسی، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خود درباره جایگاه تعلیم و تربیت و ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا پرداختند.

حاج عظیم ابراهیم‌پور، راوی دفاع مقدس، با روایت خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی، به بازخوانی جلوه‌هایی از ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان پرداخت و بر اهمیت انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان تأکید کرد.

اجرای تئاتر با موضوع شهادت و ایثار و مداحی حاج حسن سعادت، از دیگر بخش‌های این مراسم بود. همچنین حضور خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه خانواده‌های شهیدان هاشم جباری و نادر اکبرزاده، جلوه‌ای ویژه به این محفل بخشید.

در پایان مراسم از «سند لاله‌ها» رونمایی شد؛ این اقدام در راستای ثبت یاد و هویت شهدای دانشجومعلم انجام شد.