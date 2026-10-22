به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد هواشناسی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی مبنی بر افزایش ابر و بارش رگبار‌های پراکنده در آخرین روز مهر صادر شد.

توصیف سامانه: بررسی‌ها حاکی از عبور امواج کم دامنه بارشی از کشور طی روز‌های آتی می‌باشد که موجب افزایش ابر و برخی رگبار‌های پراکنده در استان خواهد شد. رگبار‌ها در استان تا روز شنبه در صورت وقوع عمدتا بصورت خفیف و پراکنده خواهد بود، اما طی ساعاتی از روز پنجشنبه در برخی نقاط استان از احتمال و شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

زمان شروع: پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

زمان پایان: پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نوع مخاطره: احتمال رگبار و رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد.

منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات و ارتفاعات ساوه، زرندیه.

اثر مخاطره: هر چند بارش‌ها بطور کلی قابل ملاحظه نمی‌باشد، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد که در این صورت موجب لغزندگی سطح معابر و جاده ها، احتمال ایجاد رواناب و برخورد صاعقه وجود دارد.

توصیه: احتیاط در تردد در صورت وقوع بارش - استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار به دلیل احتمال وزش باد شدید موقتی - عدم صعود به ارتفاعات و کار در اماکن مرتفع.