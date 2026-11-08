مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ دوز واکسن دامی در استان تزریق شد تا از سلامت ۶۰ هزار رأس دام سبک عشایری، پایداری تولید سالانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۰۰ تن شیر حمایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علی اشرفی گفت: عشایر استان زنجان با در اختیار داشتن حدود ۶۰ هزار رأس دام سبک و تولید سالانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز، ۷۰۰ تن شیر و ده‌ها تن محصولات لبنی، سهم مهمی در تأمین نیاز‌های پروتئینی استان دارند و استمرار این تولیدات به ارائه خدمات بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها و اجرای اقدامات قرنطینه‌ای وابسته است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های دامی عشایر افزود: حفاظت از سلامت ۶۰ هزار رأس دام سبک عشایری و ایمن‌سازی زنجیره تولید محصولات پروتئینی و لبنی از جمله ۲۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۰۰ تن شیر تولیدی این جامعه، از مأموریت‌های مهم دامپزشکی استان است که با ارائه خدمات مستمر در مناطق ییلاقی و قشلاقی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های دامی در نیمه نخست امسال، ادامه داد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر دامی و حمایت از پایداری تولید، برنامه‌های واکسیناسیون علیه بیماری‌هایی از جمله آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، شاربن و تب برفکی اجرا شد.

اشرفی افزود:در این مدت، بیش از ۸۹۴ هزار رأس دام علیه بیماری آبله و بیش از ۸۹۴ هزار رأس دام علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند و مجموع مایه‌کوبی‌های انجام‌شده در بخش مقابله با بیماری‌های واگیر دامی از ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار دوز فراتر رفت.

وی افزود: در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نیز برنامه‌های ایمن‌سازی علیه بیماری‌هایی از جمله بروسلوز و هاری اجرا و در مجموع بیش از ۲۲۱ هزار دوز واکسن در این بخش تزریق شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اهمیت مراقبت‌های فعال و پایش مستمر برای شناسایی زودهنگام بیماری‌ها گفت: اقدامات دامپزشکی تنها به واکسیناسیون محدود نمی‌شود، بلکه پایش مستمر وضعیت بهداشتی دام‌ها و شناسایی عوامل بیماری‌زا از بخش‌های مهم برنامه‌های پیشگیرانه این مجموعه است.

وی ادامه داد: در همین راستا، هزاران مرحله خون‌گیری برای پایش بیماری بروسلوز انجام شده و در حوزه کنترل سل گاوی نیز هفت هزار و ۹۸۶ مورد آزمایش روی گاو و گوساله به ثبت رسیده است. همچنین آزمایش‌های مربوط به بیماری مشمشه در تک‌سمی‌ها و پایش‌های سرمی فعال با هدف شناسایی و کنترل بیماری‌ها انجام شده است.

اشرفی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در حفظ سلامت دام و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌ها گفت: اجرای برنامه‌های واکسیناسیون در کنار مراقبت‌های بهداشتی و آزمایش‌های تشخیصی، زمینه شناسایی به‌موقع بیماری‌ها و حفاظت از سرمایه‌های دامی استان را فراهم می‌کند و در ارتقای سلامت عمومی نیز مؤثر است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین با اشاره به نظارت بر بهداشت تولید فرآورده‌های دامی و راه‌اندازی فروشگاه‌های تخصصی عرضه محصولات عشایری گفت: نظارت‌های دامپزشکی از مرحله تولید محصولات در سیاه‌چادر‌ها و مناطق ییلاقی تا عرضه آنها به مصرف‌کنندگان ادامه دارد و هدف از این اقدامات، تضمین سلامت فرآورده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان است.

وی افزود: دامپزشکی استان با ارائه خدمات تخصصی و مستمر در کنار جامعه عشایری و سایر تولیدکنندگان قرار دارد تا ضمن صیانت از سلامت دام‌ها، زمینه تداوم تولید، ایجاد ارزش افزوده در محصولات عشایری و تأمین فرآورده‌های دامی سالم برای شهروندان فراهم شود.