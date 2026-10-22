به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: این هنرواره در راستای لبیک به پیام رهبری نسبت به عهد خونخواهی است که برای خونخواهی رهبر شهید و همه شهدای جنک تحمیلی دوم و سوم برگزار می‌شود.

دبیر این هنرواره گفت :این هنرواره در رشته‌های پوستر، کاریکاتور. انیمیشن ، سرود، تئاتر و با محوریت خونخواهی شهدا طراحی شده است.

استرحام افزود : هنرمندان و علاقمندان می‌توانند آثار هنری خود را تا ۳۰ آذر ماه به ادرس دین هنر رسانه نقطه‌ای آر ارسال کنند.

اختتامیه این جشنواره ۸ اسفند یک روز قبل از اولین سالگرد شهادت رهبر شهید امت اسلامی در شیراز برگزار می‌شود.