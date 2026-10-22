گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید علی‌اکبر سیدی گفت: از برنامه‌ریزی برای انجام ۲۲ سورتی پرواز در فرودگاه‌های استان در هفته آینده و از اضافه شدن پرواز روز‌های چهارشنبه شرکت هواپیمایی ماهان به برنامه پروازی فرودگاه شهدای طبس از این هفته خبر داد.

وی افزود: از شنبه ۲ تا جمعه ۸ آبان‌ماه، در مجموع ۱۸ سورتی پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس برنامه‌ریزی شده و همچنین پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس نیز در روز‌های یکشنبه و چهارشنبه برقرار خواهد بود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی در تشریح برنامه پرواز‌های فرودگاه بیرجند گفت: روز شنبه ۲ آبان‌ماه، پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۰۰ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند.

سیدی افزود: پرواز برگشت این شرکت ساعت ۱۰:۴۵ از بیرجند به مقصد تهران انجام می‌شود و همچنین پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۲۰:۳۰ به بیرجند می‌رسد و ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

وی گفت: روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه، پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۲۰:۳۰ در بیرجند به زمین می‌نشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۲۱:۳۰ از فرودگاه بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به برنامه پروازی روز دوشنبه ۴ آبان نیز افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۴۵ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی گفت: همچنین پرواز آسا‌جت ساعت ۲۱:۲۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۲:۵۰ در بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۳:۳۵ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۴۵ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۰:۰۰ وارد بیرجند خواهد شد و ساعت ۱۰:۴۵ به تهران بازمی‌گردد، افزود: پرواز اطلس‌جت نیز ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت می‌کند، ساعت ۲۰:۳۰ به بیرجند می‌رسد و ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

سیدی با اشاره به برنامه روز چهارشنبه ۶ آبان هم گفت: پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۰:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی در خصوص برنامه روز جمعه ۸ آبان نیز افزود: پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۹:۴۵ از تهران حرکت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۲۱:۰۰ در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۲۱:۴۵ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به برنامه پرواز‌های فرودگاه شهدای طبس هم گفت: همانند هفته‌های گذشته، پرواز شرکت هواپیمایی پارس‌ایر در روز‌های یکشنبه در مسیر تهران–طبس و بالعکس برقرار است و این پرواز ساعت ۰۸:۴۵ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پرواز برگشت ساعت ۱۰:۴۵ از طبس به تهران خواهد بود.

سیدی افزود: از این هفته، پرواز روز‌های چهارشنبه شرکت هواپیمایی ماهان نیز به برنامه پروازی فرودگاه شهدای طبس اضافه شده است و این پرواز ساعت ۰۶:۳۰ از تهران به مقصد طبس انجام می‌شود و پرواز برگشت آن ساعت ۰۸:۵۰ از طبس به تهران خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با استقبال مسافران از پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده، زمینه تداوم و توسعه پرواز‌ها در فرودگاه‌های استان فراهم شود.