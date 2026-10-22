پارلمان یونان امروز طرح دولت برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی را به رأی می‌گذارد؛ طرحی که با هدف حفاظت از کودکان در فضای مجازی ارائه شده، اما نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و نحوه اجرای آن برانگیخته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روزنامه یونانی «تو ویما» (To Vima)، در صورت تصویب این طرح، ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.

دولت یونان هدف از این اقدام را حفاظت از کودکان در فضای مجازی اعلام کرده است، اما احزاب مخالف درباره اثربخشی ممنوعیت فراگیر، نحوه احراز سن کاربران و احتمال جمع‌آوری اطلاعات شخصی هشدار داده‌اند. مخالفان همچنین بر ضرورت افزایش سواد دیجیتال، مشارکت والدین و مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌های فناوری تأکید دارند.

حزب اصلی مخالف دولت، پاسوک، قصد دارد پیشنهاد جایگزینی ارائه دهد و حزب سیریزا نیز از این طرح حمایت نمی‌کند. حزب کمونیست یونان و حزب چپ‌گرای «مسیر آزادی» هم مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند.