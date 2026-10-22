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نخستین مدرسه کشور به نام «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای ریگآباد سلماس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین مدرسه کشور به نام «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای ریگآباد #سلماس افتتاح شد.
در آیینی باشکوه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نخستین مدرسه کشور که به نام «۱۶۸ شهید دانشآموز میناب» مزین شده است، در روستای ریگآباد سلماس به بهرهبرداری رسید.
این واحد آموزشی ۳ کلاسه که به همت خیر نیکاندیش و گرانقدر، ( دلخواه ) احداث شده و با نام پربار «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای ریگآباد افتتاح شد تا به عنوان نخستین مدرسه در سطح کشور، یادآور همبستگی ملی، ایثار و ترویج فرهنگ شهادت در فضای آموزشی باشد.
در این مراسم، مسئولان استانی و شهرستانی ضمن قدردانی ویژه از اقدام خداپسندانه این خیر نیکوکار، بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق روستایی و زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کردند.