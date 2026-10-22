به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین مدرسه کشور به نام «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای ریگ‌آباد #سلماس افتتاح شد.

در آیینی باشکوه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نخستین مدرسه کشور که به نام «۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب» مزین شده است، در روستای ریگ‌آباد سلماس به بهره‌برداری رسید.

این واحد آموزشی ۳ کلاسه که به همت خیر نیک‌اندیش و گرانقدر، ( دلخواه ) احداث شده و با نام پربار «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای ریگ‌آباد افتتاح شد تا به عنوان نخستین مدرسه در سطح کشور، یادآور همبستگی ملی، ایثار و ترویج فرهنگ شهادت در فضای آموزشی باشد.

در این مراسم، مسئولان استانی و شهرستانی ضمن قدردانی ویژه از اقدام خداپسندانه این خیر نیکوکار، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی و زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کردند.