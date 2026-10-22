به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار جویبار در جلسه شورای اداری این شهرستان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز پرتودهی برنج با استفاده از فناوری هسته‌ای تا پایان سال خبر داد.

محمد مدانلو گفت: با بهره‌گیری از این فناوری، امکان افزایش مقاومت برنج در برابر آفات و کاهش ضایعات محصول فراهم می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح سامان‌دهی مجموعه تفریحی و فرهنگی محدوده جنوبی جمعه‌بازار جویبار با همکاری شهرداری و اداره میراث فرهنگی خبر داد و افزود: سامان‌دهی این بازار سنتی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان اهمیت دارد.

فرماندار جویبار با تأکید بر ضرورت تکریم مردم و پاسخ‌گویی مناسب مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیران باید برای رفع مشکلات مردم و گره‌گشایی از امور آنان اهتمام جدی داشته باشند.

مدانلو افزود: دو گروه بازرسی ویژه فرمانداری، نظارت بر عملکرد ادارات را آغاز کرده‌اند و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند یا برخورد نامناسبی با مردم داشته باشند، برخورد خواهد شد.

وی در ادامه، حضور پنج کشتی‌گیر جویباری در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای رقابت‌های جهانی را افتخاری برای این شهرستان و جویبار، پایتخت کشتی ایران، دانست.