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مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط کریم از اجرای گسترده ۸۲ عنوان برنامه متنوع در مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد که طیفی از ورزشهای مردمی تا رشتههای تخصصی را در بر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل نباتی گفت: همایش پیاده روی خانوادگی ، مسابقات مینی فوتبال روستایی در روستای انجم آباد و افتتاحیه دفترهیئت جانبازان و توان یابان از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی است .
وی همچنین بهره برداری از زمین مینی گلف و کروکت به همراه آغاز به کار دفترهیئت گلف شهرستان رباط کریم را از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی برشمرد .