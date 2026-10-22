به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل نباتی گفت: همایش پیاده روی خانوادگی ، مسابقات مینی فوتبال روستایی در روستای انجم آباد و افتتاحیه دفترهیئت جانبازان و توان یابان از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی است .

وی همچنین بهره برداری از زمین مینی گلف و کروکت به همراه آغاز به کار دفترهیئت گلف شهرستان رباط کریم را از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی برشمرد ‌.