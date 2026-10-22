امام جمعه سابق کیش، با اشاره به برگزاری مجالس مذهبی در کیش، این اجتماعات را جلوه‌ای از هویت دینی و انقلابی کیش برشمرد.

برگزاری مراسم مذهبی، جلوه‌ای از هویت دینی و انقلابی کیش

برگزاری مراسم مذهبی، جلوه‌ای از هویت دینی و انقلابی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی کیش تأکید کرد و گفت: مقام رضای الهی از منزلت‌های بلند عرفان عملی است.

او با تبیین مقام رضای الهی در مکتب حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، رضایت به تکالیف الهی و پذیرش قضای تکوینی خداوند را از مراحل مهم تعالی معنوی انسان دانست و بر ضرورت تلاش برای دستیابی به آن تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده در مراسم عزاداری ایام فاطمیه کیش، گفت: نام راضیه از نام‌های حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در روایات است و بیانگر جایگاه والای ایشان در مقام رضای الهی است.

او افزود: رضایت به تکالیف و احکام الهی، شامل انجام واجبات و پرهیز از محرمات است و رضایت به قضای تکوینی خداوند و پذیرش دشواری‌ها و اتفاقات زندگی در کنار نعمت‌ها و خوشایندی‌ها را در بر می‌گیرد.

امام جمعه سابق کیش، با بیان اینکه دستیابی به مقام رضا نیازمند تلاش و خودسازی است، تصریح کرد: رضایت به خواست خداوند تنها به اظهار زبانی محدود نمی‌شود، بلکه انسان باید در مواجهه با سختی‌های زندگی نیز برای رسیدن به این جایگاه معنوی تلاش کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت تبیین این معارف برای نسل جوان، گفت: شناخت مقام رضای الهی می‌تواند در نحوه مواجهه انسان با مشکلات زندگی نقش مؤثری داشته باشد و لازم است جوانان در کنار دغدغه‌های روزمره، به رشد معنوی و شناخت معارف اسلامی نیز توجه کنند.

امام جمعه سابق کیش، دعا را یکی از ابزار‌های دستیابی به مقام رضا دانست و از حاضران خواست در شب‌های فاطمیه، رسیدن به رضای الهی را از خداوند متعال درخواست کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده، بهره‌گیری از منابع علمی و فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای شناخت معارف اسلامی را مفید دانست و بر ضرورت بررسی صحت اطلاعات ارائه‌شده از سوی این ابزار‌ها تأکید کرد.