سردار جلالی با اشاره به اهداف دشمن از تحمیل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن از ابتدای جنگ، براندازی نظام اسلامی و تسلیم مطلق ایران را دنبال می‌کرد، اما اکنون به دنبال تغییر محاسبات مردم و تضعیف کشور از درون است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با بیان اینکه جنگ اقتصادی یکی از مؤلفه‌های اصلی راهبرد دشمن در ادامه جنگ نظامی است، افزود: مقابله با این تهدید نیازمند دفاع اقتصادی جدی، قدرتمند و همه‌جانبه است و باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، زمینه افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور فراهم شود.



سردار جلالی تأکید کرد: مدیریت شرایط جنگی و تأمین نیازمندی‌های اساسی مردم باید با اهتمام و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا در شرایط حساس، خللی در تأمین مایحتاج عمومی و اداره امور کشور ایجاد نشود.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، حضور آگاهانه و مستمر مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف دفاع از میهن اسلامی را یکی از مهم‌ترین ارکان مقاومت و پایداری کشور دانست و تصریح کرد: حرکت عظیم ملت ایران در دفاع از کشور، جلوه‌ای روشن از ایمان، بصیرت و اراده ملی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی اهداف دشمن دارد.



سردار جلالی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشار‌ها و دشواری‌های ناشی از جنگ خاطرنشان کرد: امروز جهانیان از حضور مقتدرانه و مستمر ملت ایران در صحنه شگفت‌زده شده‌اند؛ ملتی که با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، همچنان با اراده‌ای استوار در میدان حضور دارد و از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کند.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، یکپارچگی و هم‌صدایی در کشور هستیم و آنچه باید از ملت ایران به گوش جهانیان برسد، صدایی واحد و برخاسته از مقاومت، همبستگی و ایستادگی است.