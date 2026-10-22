به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس هیئت نظارت شهرستان پلدشت دوره آموزش سر ناظران، مسئول ناظر و ناظران هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای این شهرستان گفت: مشارکت مردم، سلامت انتخابات و صیانت از آرای آنان، را سه اصل اساسی در برگزاری انتخابات عنوان کرد.

دوره آموزشی سر ناظران، مسئول ناظر و ناظران هفتمین دوره انتخابات شوا‌های اسلامی شهر و روستا‌های شهرستان پلدشت در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر ستان برگزار شد.

در این جلسه قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و شفاف، نیازمند تعامل و همکاری همه عوامل اجرایی و نظارتی است. انتظار می‌رود با رعایت دقیق قانون، حفظ بی‌طرفی و صیانت از آرای مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن مردم شریف و مرزنشین شهرستان پلدشت فراهم شود

رئیس هیات نظارت شهرستان پلدشت هم در این جلسه بر اهمیت انتخابات شورا‌ها شهر روستا اشاره کردو گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه شورا‌ها نقش مؤثری در توسعه، آبادانی و پیگیری مطالبات مردم در شهر‌ها و روستا‌ها دارند

ناصر منصوری گفت: مشارکت مردم، سلامت انتخابات و صیانت از آرای آنان، سه اصل اساسی در برگزاری انتخابات می‌باشند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۵۲ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است و ۱۱۲ نفر عوامل نظارتی در امر انتخابات فعالیت خواهند کرد.